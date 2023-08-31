В Україні з’явилися перші справи проти самокатників

vitaliiangel написав: Faceless написав:
Тягти в метро 20кг самокат теж так собі задоволення.
на разных станциях по разному. на академе есть спуск без ступенек (до турникетов) садишься в пустой вагон никому не мешаешь. на святошине есть лифт. С эскалатором хуже надо удерживать его чтобы не катился назад. и да людям мешаешь.
А на Університеті чи Арсенальній взагалі "екстаз".
Ну і по місту дивлячись де, коли по тротуару що двадцять метрів бордюри, а вся права полоса геть запаркована - ніякого задоволення від самокату немає, і виграш часу мінімальний.
І більше години з правого на будь яку точку на лівому їхати то хіба в годину пік коли затори.
Плюс, самокат ніде не залишиш, якщо кудись треба йти завжди питання чи його всюди перти з собою чи що, в цьому плані орендні виграють.
Також, на відміну від велосипеда, однією рукою тримати стабільно руль складно (взагалі відпустити - геть не варіант), подивитися на карту чи відповісти на дзвінок - тре зупинятися.
По стійкості до ям і нерівностей і мобільності - сильно програє навіть моноколесу.
Тож імхо це скоріш засіб для пересування на невеликі відстані, де є нормальні велодоріжки, тротуари чи безпечно їхати дорогою, і не треба кудись його залишати. Або на природі для задоволення. Можна просто в багажнику тримати.