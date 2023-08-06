ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24 в межах встановлених НБУ лімітів.
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ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24
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Додано: Чет 31 сер, 2023 06:29
ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24
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Дивися повний текст
ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24
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