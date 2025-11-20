У мобільному застосунку Приват24 з’явився новий розділ «Облігації», у якому можна купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики.
У Приват24 можна буде купити ОВДП
Додано: Чет 20 лис, 2025 15:24
Пропонуємо до обговорення:
Додано: Чет 20 лис, 2025 15:24
"Тепер державні облігації внутрішньої позики (ОВДП) можна купувати та продавати у мобільному застосунку Приват24"
Нее, на сайте Привата не так сказано:
"ПриватБанк відкрив українцям ще один простий шлях до інвестицій - тепер державні облігації внутрішньої позики (ОВДП) можна купувати та продавати просто зі смартфона. У мобільному застосунку Приват24 з’явився новий інвестиційний розділ “Облігації”, де клієнти можуть купувати та продавати ОВДП і управляти своїми цінними паперами."
И оно таки да "просто зі смартфона", а не из Privat24. Потому, что раздел “Облігації” действительно добавлен, но собственно покупать отправляет в веб версию. В броузере на том же смартфоне, не поспоришь.
