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ПриватБанк відкрив
продаж валюти у Приват24

ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 06:29

ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24 в межах встановлених НБУ лімітів.

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ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24
R2
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Тут главный вопрос - что с обналичиванием?
maxim4009
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Re: ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24

а какой там курс покупки доллара?
Примат
 
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З обналом, дадуть вам віяло страшних доларів
Rainbow
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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