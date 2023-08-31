RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Угорське вето: в ЄС не дійшли
згоди щодо 500 млн євро з...

Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:24

Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з...

Пропонуємо до обговорення:
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на неформальній зустрічі в Толедо знову не змогли дійти згоди щодо виділення восьмого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для фінансування військових потреб України.

Дивися повний текст
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99344
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:24

Якого біса на це ведуться? Як отп у списку «спонсорів війни» пов'язано з виділенням коштів з Європейського фонду миру? Завтра орбанці попросять Мукачево за надання траншу?
linkov_panels
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 19.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:45

linkov_panels
Они защищают своих бизнесменов, поэтому вправе требовать это.
parus1952
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 14.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення...
R2 » Сер 30 сер, 2023 12:50
2 95
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 сер, 2023 19:41
aleksmila125
Гетманцев звернувся до обмінників щодо комісії за обмін...
R2 » Сер 07 чер, 2023 16:21
2 757
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 чер, 2023 17:43
Rainbow
"Київводоканал" зробив заяву щодо показань лічильників:...
R2 » П'ят 02 чер, 2023 17:15
1 310
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 чер, 2023 17:16
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.