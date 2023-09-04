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В Україні можуть скасувати бюджетну форму навчання для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:53
Пропонуємо до обговорення:
В Україні частину студентів-бюджетників, які навчатимуться на окремих спеціальностях, можуть перевести на грантове фінансування. Однак грант не покриватиме повну вартість навчання.
Дивися повний текст В Україні можуть скасувати бюджетну форму навчання для більшості спеціальностей
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:18
Мудрі люди українській владі не потрібні. Діти з небагатих сімей ніколи не стануть економістами, юристами, соціологами, інженерами... Їм залишаються лише малоперспективні галузі з невисокими зарплатами - насамперед, освіта, а також природничі науки та медицина (де офіційна зарплата теж невелика).
Так освіту не нищив навіть табачнік. Чим швидше ми позбудемося цього недоумкуватого МІНІстра-НЕДОакадеміка, тим краще збережемо освіту. Цей недотепа є ВОРОГОМ УКРАЇНИ і, я вірю, що його посадять за ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ (нищення освіти - це ЗРАДА).
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Додано: Вів 05 вер, 2023 14:42
Треба міняти не міністра освіти а, всю владу і чим швидше тим краще.тннаже хтось ще думає що оте тому міністр, нам це "решает"? Скільки можно терпіти цю клоунаду у владі? Що там конституція нам каже? Чи вже мовчить, після її згвалтування зеленими потворам десятки разів.
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