Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

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beee написав:Кстати никто не вспоминает какой уровень доверия к полиции. Господи не могут страничку закона выучить. Кредит доверия = 0. Ну и инцидент в Днепре сильно обострил прописную истину: Сначала доказательства потом документы
Військовий стан в Україні, не чули? Спочатку документи.
ПС. Щойно побачила на фб щодо документів та нашої системи правоохоронних органів: "У нас в підозрах правоохоронних органів дедалі частіше відомий тільки обвинувачений. А решта: за участі невстановлених осіб, у невстановленому місці в невстановлений час, невстановленим способом заволоділи невстановленою сумою коштів та вивели їх у невстановленому напрямку на користь інших невстановлених осіб. Та і обвинувачений: чи то громадянин України, чи то ні... Теж не встановлено."
beee написав:Сначала доказательства потом документы
В Киеве на ж/д вокзале полиция тоже проверяет документы и выборочно досматривает вещи. Точно надо им возражать и быковать? показал им документы и вежливо разошлись. В чём проблема показать документы это как-то вас унижает? еще лучше чтобы у них был сканер и они сами по вашему лицу устанавливали личность. Ваше фото есть на правах и паспорте, установить кто вы с таким сканером не проблема.
vitaliiangel может унизить, если постоянно таскать с собой паспорт книжечку , он превращается в тряпочку. Проще набить татуху ИПН и предьявлять. Никто не посчитает сколько вбухано в цифровизацию полиции и на всякие ништяки. А КПД где? Порой в крпи и идут ради удовольствия, торбить, морочить и унижать мирняк.
Прораб написав:Повна безглуздість у тому, що обговорюєте і вважаєте це можливим – чи має хтось право на життя чи ні, не маючи на це жодного права. Тут навіть не йдеться про високі матерії та втрату громадянської гідності. Але навіть не замислюєтеся, що обговорюєте свій геморрой.
Повна безглуздість в тому, що ви наче дівчинка з кідстафу верещите про право забирати життя і інші близькорелігіозні речі, а я як людина , яка все доросле життя користувалась всілякими інструкціями, включно з тими , які дають право позбавляти життя, даю оцінку саме діям згідно інструкції. А не оцей ваш виск про «хто ти, щоб позбавляти життя». Прораб, вам сюди:
Головне що рузькі «хороші», а нац.меншини у ЛАДа то образа.
Мені не цікавий стадний конформізм, і самостійно вирішую куди мені й маю достатньо для цього досвіду. Взяв на себе право вирішувати "хто має, а хто немає у цивільному питанні, хто бидло, а хто ні", таких суддів і ставить на аналогічний рівень.
beee написав:Кстати никто не вспоминает какой уровень доверия к полиции. У нас бьют человека а полиция рядом стоит и улыбается . Всё это увеличивает в разы градус общения. Ну и остановки без оснований. Господи не могут страничку закона выучить. Кредит доверия = 0. Ну и инцидент в Днепре сильно обострил прописную истину: Сначала доказательства потом документы
але ч. 2 ст. 19 Конституції України органи держвлади й органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти тільки на підставі, у межах повноважень і в спосіб, передбачені Конституцією і законами України.
усі подальші дії, здійснені на підставі незаконного «індивідуального» акта, не можуть мати будь-якої юридичної сили.
https://ckp.in.ua/articles/21981 Самозахист від надмірного насильства Однак у рішення ВС у справі N444/2115/17 була й інша важлива частина. Суд визначив, що вирішуючи питання про наявність у діях обвинуваченої особи «опору» в значенні статті 342 КК, суд повинен взяти до уваги також поведінку поліцейського або поліцейських під час пред’явлення ними вимог і за подальшого розвитку подій у зв’язку із цими вимогами.