RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:30

  beee написав:Кстати никто не вспоминает какой уровень доверия к полиции. Господи не могут страничку закона выучить.
Кредит доверия = 0.
Ну и инцидент в Днепре сильно обострил прописную истину:
Сначала доказательства потом документы

Військовий стан в Україні, не чули? Спочатку документи.

ПС. Щойно побачила на фб щодо документів та нашої системи правоохоронних органів:
"У нас в підозрах правоохоронних органів дедалі частіше відомий тільки обвинувачений. А решта: за участі невстановлених осіб, у невстановленому місці в невстановлений час, невстановленим способом заволоділи невстановленою сумою коштів та вивели їх у невстановленому напрямку на користь інших невстановлених осіб.
Та і обвинувачений: чи то громадянин України, чи то ні... Теж не встановлено." :D
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4202
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1151 раз.
Подякували: 1299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:54

  beee написав:Сначала доказательства потом документы

В Киеве на ж/д вокзале полиция тоже проверяет документы и выборочно досматривает вещи. Точно надо им возражать и быковать? показал им документы и вежливо разошлись. В чём проблема показать документы это как-то вас унижает? еще лучше чтобы у них был сканер и они сами по вашему лицу устанавливали личность. Ваше фото есть на правах и паспорте, установить кто вы с таким сканером не проблема.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19027
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2188 раз.
Подякували: 3139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:01

vitaliiangel может унизить, если постоянно таскать с собой паспорт книжечку , он превращается в тряпочку.
Проще набить татуху ИПН и предьявлять.
Никто не посчитает сколько вбухано в цифровизацию полиции и на всякие ништяки.
А КПД где?
Порой в крпи и идут ради удовольствия, торбить, морочить и унижать мирняк.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6089
З нами з: 23.11.14
Подякував: 744 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:03

  Goodman написав:Порой в крпи и идут ради удовольствия, торбить, морочить и унижать мирняк.
это легко устанавливается психологами. начиная с подросткового возраста и до упора.
  Goodman написав:, если постоянно таскать с собой паспорт книжечку , он превращается в тряпочку.
есть кожаные чехлы с кнопкой или носите в портмоне. Наверное можно дию показывать (но это не точно, с полицией я не пробовал). Я по дии получаю посылки без проблем.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19027
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2188 раз.
Подякували: 3139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:15

  Goodman написав:Порой в крпи и идут ради удовольствия, торбить, морочить и унижать мирняк.

В участковые инспектора идут исключительно ради откатов за крышевание мелких нарколабораторий в жилых домах.
В нац. полиции есть работа на разный вкус.
Какие граждане такая и полиция.
UA
 
Повідомлень: 7585
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1742 раз.
Подякували: 2118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:24

  Hotab написав:
  Прораб написав:Повна безглуздість у тому, що обговорюєте і вважаєте це можливим – чи має хтось право на життя чи ні, не маючи на це жодного права.
Тут навіть не йдеться про високі матерії та втрату громадянської гідності. Але навіть не замислюєтеся, що обговорюєте свій геморрой.

Повна безглуздість в тому, що ви наче дівчинка з кідстафу верещите про право забирати життя і інші близькорелігіозні речі, а я як людина , яка все доросле життя користувалась всілякими інструкціями, включно з тими , які дають право позбавляти життя, даю оцінку саме діям згідно інструкції. А не оцей ваш виск про «хто ти, щоб позбавляти життя».
Прораб, вам сюди:

Головне що рузькі «хороші», а нац.меншини у ЛАДа то образа.

Мені не цікавий стадний конформізм, і самостійно вирішую куди мені й маю достатньо для цього досвіду.
Взяв на себе право вирішувати "хто має, а хто немає у цивільному питанні, хто бидло, а хто ні", таких суддів і ставить на аналогічний рівень.
Прораб
 
Повідомлень: 846
З нами з: 02.03.19
Подякував: 557 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:33

Самозахист від надмірного насильства

  beee написав:Кстати никто не вспоминает какой уровень доверия к полиции. У нас бьют человека а полиция рядом стоит и улыбается .
Всё это увеличивает в разы градус общения. Ну и остановки без оснований. Господи не могут страничку закона выучить.
Кредит доверия = 0.
Ну и инцидент в Днепре сильно обострил прописную истину:
Сначала доказательства потом документы

аваковське: "покорись, потім оскаржуй",

https://zbroya.info/uk/blog/10973_pidkoriaisia-a-potim-oskarzhui/

але
ч. 2 ст. 19 Конституції України органи держвлади й органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти тільки на підставі, у межах повноважень і в спосіб, передбачені Конституцією і законами України.

усі подальші дії, здійснені на підставі незаконного «індивідуального» акта, не можуть мати будь-якої юридичної сили.

https://ckp.in.ua/articles/21981
Самозахист від надмірного насильства
Однак у рішення ВС у справі N444/2115/17 була й інша важлива частина. Суд визначив, що вирішуючи питання про наявність у діях обвинуваченої особи «опору» в значенні статті 342 КК, суд повинен взяти до уваги також поведінку поліцейського або поліцейських під час пред’явлення ними вимог і за подальшого розвитку подій у зв’язку із цими вимогами.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32235
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1530 раз.
Подякували: 2681 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 34353637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЗМІ назвали порушника, який третій тиждень курсує...
R2 » Вів 01 вер, 2020 20:27
5 1519
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 13:41
mapamapa
Суди оштрафували тільки кожного 20-го порушника карантину
R2 » Чет 23 лип, 2020 10:22
2 437
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 10:30
vitaliy_berdinskikh
НКРЕКП схвалила RAB-тарифи без обговорення із...
R2 » Чет 07 тра, 2020 20:59
1 334
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 20:59
shevaged1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2231)
05.09.2023 10:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.