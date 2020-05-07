Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Почему Сосо превратился в Сталина?В кирпичном домике, где родился и провёл первые годы своей жизни Сосо, была одна жилая комната и подвал-кладовка с зарешеченными окнами, где спал ребёнок – один в низком тёмном закопченном помещении – вероятно, как раз для того, чтобы не беспокоить папу.Друг детства Сталина Нико Тлашадзе вспоминал: "Когда приходил отец Сосо Бесо, мы избегали играть в комнате. (…) Он ходил всегда мрачный". Согласно свидетельству врача Николая Кипшидзе, "Однажды пьяный отец поднял сына и с силой бросил его на пол. У мальчика несколько дней шла кровавая моча".Дочь тирана Светлана Аллилуева вспоминала, что он делился с ней рассказами о детстве: "…Мальчик любил мать и, защищая её, однажды. Тот с криками погнался за ним, и его спрятали соседи".Сосо доставалось и от матери: "Он рассказывал иногда, как она колотила его, когда он был маленьким…" По словам Кипишидзе, когда Сталин посетил её в октябре 1935 года, то неожиданно спросил: "Почему ты меня так сильно била?" На что она ответила: "Потому ты и вышел такой хороший".