Внаслідок зміни монетарної політики Національного банку, 3- та 6-місячні депозити в поточному році стали найбільш популярними серед українців.
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Українці найбільше вклалися в депозити на 3−6 місяців
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Додано: Суб 02 вер, 2023 14:12
Українці найбільше вклалися в депозити на 3−6 місяців
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Українці найбільше вклалися в депозити на 3−6 місяців
Додано: Нед 03 вер, 2023 19:12
Игорь Алексеевич ещё с конца марта вложился под 18-20% и собирает ежес. урожай. Курс тогда был прибл. 37,65 и сегодня тот же самый, а можно и на карусель перепрыгнуть или через банки 50тыс по курсу 37,40-37,50. Поэтому смеёмся дальше, а Игорь Алексеевич пьёт кофе.)) А др. всё ждут курс 40+ и лапу сосут...
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