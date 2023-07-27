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путін погодився на переговори
про відновлення «зернової...

путін погодився на переговори про відновлення «зернової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:01

путін погодився на переговори про відновлення «зернової...

Пропонуємо до обговорення:
На початку зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі 4 вересня президент РФ Владімір Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у «зерновій угоді».

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путін погодився на переговори про відновлення «зернової угоди» з Ердоганом
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:01

"хубло погодилося..." досі жити в термінах касапської пропаганди. Ердоган принудив хубла до перемовин, оце правильно.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:23

Путин и Эрдоган не договорились о возобновлении «зерновой сделки»

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели трехчасовые переговоры в Сочи.

Главный вопрос встречи — возобновление зерновой сделки, в рамках которой Россия создает коридор для вывоза из Украины зерна в обмен на снятие ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из России. Стороны не смогли договориться о ее возобновлении.

При этом Путин заявил, что Россия готова в течение нескольких дней реанимировать сделку при условии соблюдения своих требований — снятия ограничений на экспорт. Также он объявил о поставке одного миллиона тонн зерна в Турцию на переработку, а затем безвозмездной транспортировке продукции в беднейшие страны Африки.
vitaliiangel
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