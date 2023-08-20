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Розкрито рік, коли майнери
добудуть останній Bitcoin в...

Розкрито рік, коли майнери добудуть останній Bitcoin в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:37

Розкрито рік, коли майнери добудуть останній Bitcoin в...

Пропонуємо до обговорення:
Розробник Bitcoin, Сатоші Накамото, встановив жорсткий ліміт у 21 млн біткоїнів, який ніколи не буде перевищено. Наразі вже видобуто понад 19 млн Bitcoin, залишаючи лише кілька мільйонів для майнерів майбутнього.

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Розкрито рік, коли майнери добудуть останній Bitcoin в історії
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:37

Стоить ноль , биткоин будет гораздо раньше чем 2140 год )))
reshetnikov_app
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:49

Та уже каждый год "пророчат" его сметь)
testertest1974
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:02

Re: Розкрито рік, коли майнери добудуть останній Bitcoin в..

Биток это то же самое что и рус рулетка, кому то повезет, а кому то нет.
Играйтесь дальше
p_a_l
 
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