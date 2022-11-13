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Вища освіта не важлива? Звіт LinkedIn показав, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 вер, 2023 10:49
Пропонуємо до обговорення:
За даними LinkedIn, роботодавці почали рідше вказувати вимоги до освітнього рівня в описі вакансій. Натомість їх цікавлять hard і soft skills шукачів.
Дивися повний текст Вища освіта не важлива? Звіт LinkedIn показав, що роботодавців усе менше цікавлять дипломи шукачів
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Додано: Вів 05 вер, 2023 20:35
А потім набирають таких "гнучких та комунікабельних", які дебет від кредиту не відрізняють, і доводиться за ними усе переробляти.
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