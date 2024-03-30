RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Як змінюються ставки за
депозитами та кредитами — звіт НБУ

Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — звіт НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:55

Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — звіт НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України знижує облікову ставку та інші ставки, за якими він проводить операції з банками, враховуючи стрімке сповільнення інфляції. Водночас зниження ставок поступово пожвавлює й кредитування.

Дивися повний текст
Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — звіт НБУ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99963
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:55

Чим дешевші кредити тим більше рух коштів запрацює економіка В Україні а торгівля ОВДП дає тільки змогу банкам отримувати над прибутки під гарантії держави!
pankovic_sergij
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 16.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:03

  pankovic_sergij написав:Чим дешевші кредити тим більше рух коштів запрацює економіка В Україні а торгівля ОВДП дає тільки змогу банкам отримувати над прибутки під гарантії держави!


не ОВДП, а ДС (Депозитні Сертифікати) - гроші із повітря, для себе, коханих!
200+мільярдів вже наколядували
кросавчікі!
greenozon
 
Повідомлень: 16266
З нами з: 01.06.14
Подякував: 434 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
1
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує розмитнення авто з ЄС: ставки та розрахунок
R2 » Пон 29 кві, 2024 16:57
4 1905
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2024 23:05
unicdima
Що відбувається з гривневими депозитами
R2 » Суб 30 бер, 2024 00:03
1 610
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 бер, 2024 08:27
vitaliiangel
Військовий збір та нові ставки акцизу. Як уряд...
R2 » П'ят 08 бер, 2024 12:09
1 509
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2024 12:10
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5406)
01.06.2024 15:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.