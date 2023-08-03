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Українці з вищим доходом до війни більш схильні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 вер, 2023 15:44
Пропонуємо до обговорення:
Ситуація з українськими біженцями не покращується, необхідна більш активна державна політика, заявляє Центр економічної стратегії (ЦЕС) у звіті «Біженці з України: наміри повернутися, вплив на українську економіку та рекомендації щодо державної політики».
Дивися повний текст Українці з вищим доходом до війни більш схильні до повернення з-за кордону (дослідження)
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R2
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Додано: Вів 05 вер, 2023 15:45
Зачем бежать на копеечное пособие, если у тебя на родине и так все хорошо? Наверное затем, чтобы после войны обязательно вернуться :)
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summacut
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Додано: Вів 05 вер, 2023 15:50
ух как обставили
надо проще: нечего терять
люмпенов вон в Канаду в жопу мира заносит даже, а тем более Европа
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cohan
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