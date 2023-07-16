RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Motorola представила
новий смартфон

Motorola представила новий смартфон
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 02:53

Motorola представила новий смартфон

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Motorola презентувала новий бюджетний смартфон Motorola Moto G54.

Дивися повний текст
Motorola представила новий смартфон
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99361
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 02:53

Два великих недоліка. Sim карта суміщена з SD картою, тобто дві сімки і память не поставити. 2) Андроїд 13й з новими глюками та недоліками
gretzky_vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 06.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі 1, 2, 3
R2 » П'ят 24 кві, 2020 10:31
21 12392
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 сер, 2023 10:56
t_dubets
Експерт прогнозує новий стрибок цін на оренду житла
R2 » Суб 12 сер, 2023 21:35
1 217
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 сер, 2023 21:35
cohan
Новий величезний ТВ від Xiaomi оцінили в $400
R2 » Нед 16 лип, 2023 21:33
2 370
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лип, 2023 09:30
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2244)
06.09.2023 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.