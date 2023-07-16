Компанія Motorola презентувала новий бюджетний смартфон Motorola Moto G54.
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Motorola представила новий смартфон
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Додано: Сер 06 вер, 2023 02:53
Motorola представила новий смартфон
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Motorola представила новий смартфон
Додано: Сер 06 вер, 2023 02:53
Два великих недоліка. Sim карта суміщена з SD картою, тобто дві сімки і память не поставити. 2) Андроїд 13й з новими глюками та недоліками
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