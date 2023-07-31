Правила в‘їзду в Україну на авто з іноземними номерами

В Україні передбачені штрафи для водіїв, що не дотримуються правил експлуатації автівок на іноземних номерах.
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Правила в‘їзду в Україну на авто з іноземними номерами
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:08
Правила в‘їзду в Україну на авто з іноземними номерами
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Правила в‘їзду в Україну на авто з іноземними номерами
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:08
Ну благодоря южаниной, я не смогу попасть в Украину на своем авто купленым заграницей. Так держать!!!.
Додано: Нед 10 вер, 2023 23:57
Re: Правила в‘їзду в Україну на авто з іноземними номерами
Там ещё и другой прикол - дискриминация украинцев.
Если ты иностранец, катайся без декларации и уплаты пошлины целый год.
А если ты украинец - максимум 2 месяца, и то - надо ещё на временный учёт ставить.
Кстати, почему бы таким машинам не давать просто 2 номер? Как в Гонконге ездят с 2 номерами (чёрный китайский и жёлтый гонконгский), так и у нас - иностранный + украинский (скажем красный транзит)
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