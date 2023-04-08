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Як отримати е-лікарняний: алгоритм від МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 вер, 2023 23:00
Пропонуємо до обговорення:
Уже майже два роки як лікарі фактично відмовились від паперових бланків листків непрацездатності, натомість вони використовують цифрові інструменти для формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН).
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R2
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Додано: Вів 12 вер, 2023 23:00
Якщо немає мобільного телефону (вкрали, розбився при ДТП), а грошей немає, то треба здохнути чи як?
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mikle201p
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