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Яке авто можна купити за
3000 доларів: топ-5 моделей

Яке авто можна купити за 3000 доларів: топ-5 моделей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 16:48

Яке авто можна купити за 3000 доларів: топ-5 моделей

Пропонуємо до обговорення:
В Україні досить великий ринок автомобілів з пробігом, тому підібрати машину на свій смак не складно.

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Яке авто можна купити за 3000 доларів: топ-5 моделей
R2
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В Европе этот хлам стоит меньше тысячи
fil9510
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 16:56

что за дичь? за 3куе можно купить 4шт шикарных ninebot G30 max https://comfy.ua/ua/jelektrosamokat-seg ... gIw1vD_BwE
вместо одной ржавой рухляди в которую за 1-2 года надо будет вложить еще 1-3 куе.

Сотрудница взяла смарт как раз за 3куе. Через месяц стуканул двс. Ремонт = 3куе. Счастье!
vitaliiangel
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Модератори: Ірина_, Модератор

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