Прогнозний обсяг держаборгу України у 2024 році складе більш ніж 8,18 трильйони гривень або 104,6% від валового внутрішнього продукту.
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Перевищить 100% від ВВП: стало відомо, наскільки зросте держборг України у 2024 році
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Додано: Пон 18 вер, 2023 17:16
Перевищить 100% від ВВП: стало відомо, наскільки зросте...
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Перевищить 100% від ВВП: стало відомо, наскільки зросте держборг України у 2024 році
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