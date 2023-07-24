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Перевищить 100% від ВВП: стало
відомо, наскільки зросте...

Перевищить 100% від ВВП: стало відомо, наскільки зросте...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 17:16

Перевищить 100% від ВВП: стало відомо, наскільки зросте...

Пропонуємо до обговорення:
Прогнозний обсяг держаборгу України у 2024 році складе більш ніж 8,18 трильйони гривень або 104,6% від валового внутрішнього продукту.

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Перевищить 100% від ВВП: стало відомо, наскільки зросте держборг України у 2024 році
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