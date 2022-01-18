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Samsung випустить карту пам’яті
із рекордним об'ємом в 1...

Samsung випустить карту пам’яті із рекордним об'ємом в 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 вер, 2023 06:41

Samsung випустить карту пам’яті із рекордним об'ємом в 1...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung анонсувала створення найбільшого модуля оперативної пам’яті об'ємом в 1 Терабайт. Карта буде створена на базі матриці DDR5 DRAM на 32 Гб.

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Samsung випустить карту пам’яті із рекордним об'ємом в 1 Терабайт
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 вер, 2023 06:41

Карта оперативной памяти? Не перекладайте те, в чому не знаєте термінології!
kolodka_eduard
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