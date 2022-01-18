Компанія Samsung анонсувала створення найбільшого модуля оперативної пам’яті об'ємом в 1 Терабайт. Карта буде створена на базі матриці DDR5 DRAM на 32 Гб.
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Samsung випустить карту пам’яті із рекордним об'ємом в 1 Терабайт
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Додано: Сер 20 вер, 2023 06:41
Samsung випустить карту пам’яті із рекордним об'ємом в 1...
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Samsung випустить карту пам’яті із рекордним об'ємом в 1 Терабайт
Додано: Сер 20 вер, 2023 06:41
Карта оперативной памяти? Не перекладайте те, в чому не знаєте термінології!
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