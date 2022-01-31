У Римі готуються запровадити плату за вхід до однією з найбільш відвідуваних історичних локацій – Пантеон. Білети планують продавати вже у травні-червні цього року.
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Найпопулярнішу пам'ятку Італії зроблять платною для туристів
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Додано: Вів 28 бер, 2023 21:22
Найпопулярнішу пам'ятку Італії зроблять платною для туристів
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Дивися повний текст
Найпопулярнішу пам'ятку Італії зроблять платною для туристів
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:22
А как будут проверять, что верующий? И, кстати, во что угодно верующий? В Летающего Макаронного Монстра подойдёт?
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