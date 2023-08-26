Згідно з проектом бюджету України на наступний рік, визначено категорію громадян, для яких значно зростуть пенсійні виплати.
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Пенсію підвищать на 2680 грн: хто отримуватиме більше у 2024 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 22 вер, 2023 20:11
Пенсію підвищать на 2680 грн: хто отримуватиме більше у...
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Пенсію підвищать на 2680 грн: хто отримуватиме більше у 2024 році
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