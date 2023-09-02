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День фінансів: корупцієя в ЄС
і США, зарплати та вимоги...

День фінансів: корупцієя в ЄС і США, зарплати та вимоги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2023 18:03

День фінансів: корупцієя в ЄС і США, зарплати та вимоги...

Пропонуємо до обговорення:
Корупція може набувати різних форм, як, наприклад, хабарництво, розкрадання, кумівство, quid pro quo — надання певної послуги за послугу у відповідь тощо.

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День фінансів: корупцієя в ЄС і США, зарплати та вимоги до айтівців, повернення біженців
R2
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