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Сервіс моніторингу
курсів банку + міжбанк

Сервіс моніторингу курсів банку + міжбанк
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Сер 04 жов, 2023 13:01

Сервіс моніторингу курсів банку + міжбанк

Доброго дня, створив сервіс для моніторингу актуальних курсів в банках: онлайн, картковий, готівковий + міжбанк.
Адреса сервісу https://t.me/currency_rates_ua
Як працює: кожен день створюється пост з зображенням (таблиця) курсів. Пост оновлюється впродовж робочого дня кожні 10хв
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 11:48

Re: Сервіс моніторингу курсів банку + міжбанк

Невеличкий апдейт

🏦 Додали трекінг нових банків
- Укргаз (онлайн)
- Глобус (онлайн)
- Поліком (готівка)
- Скай (готівка та картковий)
- Оксі (готівка та картковий)
- Юнекс (готівка, онлайн та картковий)

⚙️ Інші зміни
- Збільшили період оновлення з 20:30 до 23:30
- Додали сортування для усіх таблиць по курсу продажу $
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:37

Re: Сервіс моніторингу курсів банку + міжбанк

🏦 Додали трекінг нових банків
- БІС (онлайн).

⚙️ Інші зміни
- Трекінг тепер кожен день.
- Додали міжбанк по євро.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:35

Re: Сервіс моніторингу курсів банку + міжбанк

🆕 Новий апдейт

🏦 Додали трекінг нових банків (онлайн курси) у режимі раз на день
- 3/4
- АгроПросперіс
- Альянс
- ПУМБ євро
- Кристал
- МІБ
- Мотор
- Оксі
- Поліком
- РВС
- Скай

⚙️ Інші зміни
- Додали окреме повідомлення про зміну курсів НБУ на наступний день.
- Встановили беззвучний режим для повідмлень з таблицями курсів.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:09

Re: Сервіс моніторингу курсів банку + міжбанк

🆕 Новий апдейт

Оновили котирування по міжбанку

Котирування курсу долару та євро тепер оновлюються з мінімальною затримкою!
• Було: до 25 хвилин.
• Стало: до 5 хвилин.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:19

Re: Сервіс моніторингу курсів банку + міжбанк

🆕 Новий апдейт

Оновили можливості парсеру. Тепер курси валют укргазбанку та піреус банку оновлюються без затримок.
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