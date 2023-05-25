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Японія та ПРООН доставили в Україну два нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 жов, 2023 13:39
Пропонуємо до обговорення:
В Україну прибули два нових потужних нових автотрансформатори, які були придбані та передані Програмою розвитку ООН в Україні та Урядом Японії за тісної координації Міністерства енергетики України.
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R2
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Додано: П'ят 06 жов, 2023 13:39
Дякуємо уряду Японії за підтримку і поставку автотрансформаторів.
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ridrid01
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