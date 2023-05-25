RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Японія та ПРООН доставили
в Україну два нових...

Японія та ПРООН доставили в Україну два нових...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 жов, 2023 13:39

Японія та ПРООН доставили в Україну два нових...

Пропонуємо до обговорення:
В Україну прибули два нових потужних нових автотрансформатори, які були придбані та передані Програмою розвитку ООН в Україні та Урядом Японії за тісної координації Міністерства енергетики України.

Дивися повний текст
Японія та ПРООН доставили в Україну два нових автотрансформатори, які забезпечать світлом півмільйона людей
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99432
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 жов, 2023 13:39

Дякуємо уряду Японії за підтримку і поставку автотрансформаторів.
ridrid01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.10.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У чому суть нових правил Нацбанку для поводження з...
R2 » Суб 24 чер, 2023 12:20
1 259
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 чер, 2023 12:20
tanya1kitty
В Україну можуть не повернутися до 2,7 млн осіб
R2 » Чет 25 тра, 2023 21:54
2 503
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 чер, 2023 17:19
moveton
Уряд виділить 1,5 мільярда на будівництво нових...
R2 » Сер 07 чер, 2023 13:39
1 218
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 чер, 2023 13:40
sdmitruk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9794)
06.10.2023 13:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.