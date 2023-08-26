Українська влада досягла суттєвого прогресу у виконанні власних зобов’язань за програмою розширеного фінансування з МВФ, але ще лишається важлива робота.
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У МВФ назвали зобов’язання Києва, які потрібно виконати за програмою
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Додано: Пон 09 жов, 2023 18:30
У МВФ назвали зобов’язання Києва, які потрібно виконати...
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Дивися повний текст
У МВФ назвали зобов’язання Києва, які потрібно виконати за програмою
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