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У МВФ назвали зобов’язання
Києва, які потрібно виконати...

У МВФ назвали зобов’язання Києва, які потрібно виконати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 жов, 2023 18:30

У МВФ назвали зобов’язання Києва, які потрібно виконати...

Пропонуємо до обговорення:
Українська влада досягла суттєвого прогресу у виконанні власних зобов’язань за програмою розширеного фінансування з МВФ, але ще лишається важлива робота.

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У МВФ назвали зобов’язання Києва, які потрібно виконати за програмою
R2
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