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Майже €120 млн інвестицій і
1400 робочих місць. Уряд...

Майже €120 млн інвестицій і 1400 робочих місць. Уряд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2023 22:55

Майже €120 млн інвестицій і 1400 робочих місць. Уряд...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін вніс до Реєстру індустріальних (промислових) парків майданчик «Hempy UA» у Рівненській області. На ньому працюватимуть підприємства переробної промисловості.

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Майже €120 млн інвестицій і 1400 робочих місць. Уряд зареєстрував новий індустріальний парк
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2023 22:55

Індустріальні парки це корупційний анклав. Легальна можливість не платити податки, але лише для своїх і угодних.
bodia1406
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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