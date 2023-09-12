|
|
Майже €120 млн інвестицій і 1400 робочих місць. Уряд...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 жов, 2023 22:55
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін вніс до Реєстру індустріальних (промислових) парків майданчик «Hempy UA» у Рівненській області. На ньому працюватимуть підприємства переробної промисловості.
Дивися повний текст Майже €120 млн інвестицій і 1400 робочих місць. Уряд зареєстрував новий індустріальний парк
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99455
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 18 жов, 2023 22:55
Індустріальні парки це корупційний анклав. Легальна можливість не платити податки, але лише для своїх і угодних.
-
bodia1406
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор