RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міністр економіки розповіла,
скільки грошей не вистачає...

Міністр економіки розповіла, скільки грошей не вистачає...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 11:30

Міністр економіки розповіла, скільки грошей не вистачає...

Пропонуємо до обговорення:
Дефіцит державного бюджету 2024 року складає 42 мільярди доларів. Уряд працює над тим, щоб цей дефіцит перекрити.

Дивися повний текст
Міністр економіки розповіла, скільки грошей не вистачає Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99482
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 11:30

Шановні, ВВП України у 2021 склав 200 млрд доларів. Зараз дірка 20% від ДОВОЄННОГО бюджету!
pilivilibillibons
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 20.04.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки насправді коштують послуги за світло, воду та газ
R2 » Суб 14 жов, 2023 08:38
1 407
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 жов, 2023 08:39
summacut
Скільки можна заробити у Польщі без досвіду та знання...
R2 » Нед 24 вер, 2023 15:00
2 457
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 вер, 2023 13:29
Gastarbaiter
Скільки коштує орендувати житло в містах Німеччини
R2 » Пон 25 вер, 2023 05:44
1 328
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 вер, 2023 05:44
videosatellite

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5346)
27.10.2023 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.