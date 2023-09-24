Дефіцит державного бюджету 2024 року складає 42 мільярди доларів. Уряд працює над тим, щоб цей дефіцит перекрити.
Дивися повний текст
Міністр економіки розповіла, скільки грошей не вистачає Україні
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 жов, 2023 11:30
Міністр економіки розповіла, скільки грошей не вистачає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Міністр економіки розповіла, скільки грошей не вистачає Україні
Додано: Чет 26 жов, 2023 11:30
Шановні, ВВП України у 2021 склав 200 млрд доларів. Зараз дірка 20% від ДОВОЄННОГО бюджету!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|