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Finance.ua: Найвигідніші кредити: що пропонують банки
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 27 жов, 2023 14:48
Пропонуємо до обговорення:
Та що відбувається на ринку кредитування
У кожного може виникнути ситуація, коли терміново знадобляться гроші, а позичити потрібну суму у родичів не виходить. Наприклад, потрібно дороге лікування чи термінова операція. На кредитній картці може не бути достатнього ліміту, та й перевести в готівку кошти з кредитної картки – дуже дорого та невигідно.
Дивися повний текст Найвигідніші кредити: що пропонують банки
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