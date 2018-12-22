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Finance.ua: Найвигідніші
кредити: що пропонують банки

Finance.ua: Найвигідніші кредити: що пропонують банки
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 14:48

Finance.ua: Найвигідніші кредити: що пропонують банки

Пропонуємо до обговорення:
Та що відбувається на ринку кредитування
У кожного може виникнути ситуація, коли терміново знадобляться гроші, а позичити потрібну суму у родичів не виходить. Наприклад, потрібно дороге лікування чи термінова операція. На кредитній картці може не бути достатнього ліміту, та й перевести в готівку кошти з кредитної картки – дуже дорого та невигідно.

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D2
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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