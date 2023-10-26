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В Україні змінять підхід до виплат за інвалідність: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лис, 2023 12:25
Пропонуємо до обговорення:
Внаслідок повномасштабної війни в Україні швидко зростає кількість осіб з інвалідністю. Через це державі слід переглянути підхід щодо надання їм підтримки.
Дивися повний текст В Україні змінять підхід до виплат за інвалідність: у Мінсоці розкрили деталі
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Додано: Чет 02 лис, 2023 12:34
Дуже гарний, економічно доцільний підхід. Треба ще щось з пенсіонерами робити. Навіщо їм 3 тисячі пенсії, коли вони можуть знайти роботу на 20,000?
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