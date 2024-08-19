Доброго дня, підскажіть будьласка хто і що ставив собі, і яку зарядну станцію для дому.
Який є варіант підключення? І хто підключав? Поділіться досвідом.
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Додано: Суб 04 лис, 2023 15:08
Зарядна станція для дому.
Доброго дня, підскажіть будьласка хто і що ставив собі, і яку зарядну станцію для дому.
Який є варіант підключення? І хто підключав? Поділіться досвідом.
Додано: Пон 19 сер, 2024 13:03
Доброго дня! Я встановив EcoFlow Delta Max. Підключення виконував сертифікований електрик, рекомендую не економити на спеціалістах. Станція підключається через стандартну електромережу, а також підтримує сонячні панелі. Працює стабільно, радий вибором.
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