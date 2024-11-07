Доброго дня, підскажіть будьласка хто і що ставив собі, і яку зарядну станцію для дому.
Який є варіант підключення? І хто підключав? Поділіться досвідом.
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Додано: Суб 04 лис, 2023 15:08
Зарядна станція для дому.
Доброго дня, підскажіть будьласка хто і що ставив собі, і яку зарядну станцію для дому.
Який є варіант підключення? І хто підключав? Поділіться досвідом.
Додано: Пон 19 сер, 2024 13:03
Доброго дня! Я встановив EcoFlow Delta Max. Підключення виконував сертифікований електрик, рекомендую не економити на спеціалістах. Станція підключається через стандартну електромережу, а також підтримує сонячні панелі. Працює стабільно, радий вибором.
Додано: Сер 06 лис, 2024 20:11
Romayrenko ви використовуєте акумулятори для накопичення електроенергії?
Додано: Чет 07 лис, 2024 02:56
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:12
В Экофлоу встроен аккумулятор и поддерживает ЛИШЬ свои дополнительные ДВА или ОДИН* блок с аккумулятором внутри. *Точно НЕ помню, у меня тоже Экофлоу, НО попроще, с литий-ионными АКБ внутри (НЕ заморачиваясь поставил на тележку и купив комплект длинных шнуров с разными разъемами: ЮэСБи-А, МикроЮэСБи И ЮэСБи-С под него; по помещениям - светильники ЛЕД на своих АКБ).
Выбирая - смотрите на скорость зарядки. На своем Экофлоу я программно уменьшил скорость заряда (чтобы поберечь АКБ, ускоренно деградирующую от быстрой зарядки), НО ВСЕ РАВНО заряжается до 90% за пару часов (опять-же, чтобы поберечь АКБ - программно ограничив разряд 12% и заряд 90%); станции с зарядом от 4-х часов я даже НЕ рассматривал, ТЕМ более, стартерные автомобильные свинцовые АКБ, которым для заряда - требуется больше времени и которые быстро убиваются глубоким разрядом и НЕдозарядом.
Чтобы не терять энергию на преобразование низкого напряжения АКБ в 220 и обратно - предполагаю пользоваться В ОСНОВНОМ разъемами с пониженным напряжением (поэтому и накупил шнуров). Ну, мож., еще феном (включал уже летом, на минимальную силу потока ХОЛОДНОГО воздуха, постепенно повышая температуру И силу потока воздуха уже ПОСЛЕ включения) и холодильником (ориентируясь на температуру снаружи).
Товарищ-технарь заказывал себе из китая железофосфатные АКБ с мощным инвертором, собрав автономную сеть на 48 вольт с переключением на щитке квартиры между этой ЕГО ВНУТРЕННЕЙ сетью и 220, запитаной ИЗВНЕ.
ВОПРОС ЕЩЕ, а БУДЕТ ЛИ электричество ХОТЯ БЫ 4 часа в сутки?! Если его НЕ будет сутками эти зарядные станции с АКБ и инверторами - бесполезны для города: солнечные панели и ветрогенератор в квартире НЕ поставить, да и для квартиры (ОСОБЕННО с осени по весну) - с/панели малоэффективны. А генератор (даже под домом) - НЕ поставишь (скандала с соседями от дырчащего генератора - НЕ избежать).
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:43
Зарядна станція для дому.
https://forum.finance.ua/topic252113.html
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