Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Зарядна станція для дому. Зарядна станція для дому. + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

Додано: Суб 04 лис, 2023 15:08 Зарядна станція для дому. Доброго дня, підскажіть будьласка хто і що ставив собі, і яку зарядну станцію для дому.

Який є варіант підключення? І хто підключав? Поділіться досвідом. Joredet Повідомлень: 1 З нами з: 03.03.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 13:03 Доброго дня! Я встановив EcoFlow Delta Max. Підключення виконував сертифікований електрик, рекомендую не економити на спеціалістах. Станція підключається через стандартну електромережу, а також підтримує сонячні панелі. Працює стабільно, радий вибором. Romayrenko Повідомлень: 11 З нами з: 15.08.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 20:11 Romayrenko ви використовуєте акумулятори для накопичення електроенергії? Палпатін Повідомлень: 5 З нами з: 06.11.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 02:56 Палпатін написав: Romayrenko ви використовуєте акумулятори для накопичення електроенергії? ви використовуєте акумулятори для накопичення електроенергії?

какие аккумуляторы? написали ш EcoFlow Delta Max. он берёт энергию из теплого воздуха, аккумуляторы не нужны какие аккумуляторы? написали ш EcoFlow Delta Max. он берёт энергию из теплого воздуха, аккумуляторы не нужны Wirująświatła

Повідомлень: 25617 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2416 раз. Подякували: 3385 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 11:12 Палпатін написав: Romayrenko ви використовуєте акумулятори для накопичення електроенергії? ви використовуєте акумулятори для накопичення електроенергії?



В Экофлоу встроен аккумулятор и поддерживает ЛИШЬ свои дополнительные ДВА или ОДИН* блок с аккумулятором внутри. *Точно НЕ помню, у меня тоже Экофлоу, НО попроще, с литий-ионными АКБ внутри (НЕ заморачиваясь поставил на тележку и купив комплект длинных шнуров с разными разъемами: ЮэСБи-А, МикроЮэСБи И ЮэСБи-С под него; по помещениям - светильники ЛЕД на своих АКБ).



Выбирая - смотрите на скорость зарядки. На своем Экофлоу я программно уменьшил скорость заряда (чтобы поберечь АКБ, ускоренно деградирующую от быстрой зарядки), НО ВСЕ РАВНО заряжается до 90% за пару часов (опять-же, чтобы поберечь АКБ - программно ограничив разряд 12% и заряд 90%); станции с зарядом от 4-х часов я даже НЕ рассматривал, ТЕМ более, стартерные автомобильные свинцовые АКБ, которым для заряда - требуется больше времени и которые быстро убиваются глубоким разрядом и НЕдозарядом.



Чтобы не терять энергию на преобразование низкого напряжения АКБ в 220 и обратно - предполагаю пользоваться В ОСНОВНОМ разъемами с пониженным напряжением (поэтому и накупил шнуров). Ну, мож., еще феном (включал уже летом, на минимальную силу потока ХОЛОДНОГО воздуха, постепенно повышая температуру И силу потока воздуха уже ПОСЛЕ включения) и холодильником (ориентируясь на температуру снаружи).



Товарищ-технарь заказывал себе из китая железофосфатные АКБ с мощным инвертором, собрав автономную сеть на 48 вольт с переключением на щитке квартиры между этой ЕГО ВНУТРЕННЕЙ сетью и 220, запитаной ИЗВНЕ.



ВОПРОС ЕЩЕ, а БУДЕТ ЛИ электричество ХОТЯ БЫ 4 часа в сутки?! Если его НЕ будет сутками эти зарядные станции с АКБ и инверторами - бесполезны для города: солнечные панели и ветрогенератор в квартире НЕ поставить, да и для квартиры (ОСОБЕННО с осени по весну) - с/панели малоэффективны. А генератор (даже под домом) - НЕ поставишь (скандала с соседями от дырчащего генератора - НЕ избежать). В Экофлоу встроен аккумулятор и поддерживает ЛИШЬ свои дополнительные ДВА или ОДИН* блок с аккумулятором внутри. *Точно НЕ помню, у меня тоже Экофлоу, НО попроще, с литий-ионными АКБ внутри (НЕ заморачиваясь поставил на тележку и купив комплект длинных шнуров с разными разъемами: ЮэСБи-А, МикроЮэСБи И ЮэСБи-С под него; по помещениям - светильники ЛЕД на своих АКБ).Выбирая - смотрите на скорость зарядки. На своем Экофлоу я программно уменьшил скорость заряда (чтобы поберечь АКБ, ускоренно деградирующую от быстрой зарядки), НО ВСЕ РАВНО заряжается до 90% за пару часов (опять-же, чтобы поберечь АКБ - программно ограничив разряд 12% и заряд 90%); станции с зарядом от 4-х часов я даже НЕ рассматривал, ТЕМ более, стартерные автомобильные свинцовые АКБ, которым для заряда - требуется больше времени и которые быстро убиваются глубоким разрядом и НЕдозарядом.Чтобы не терять энергию на преобразование низкого напряжения АКБ в 220 и обратно - предполагаю пользоваться В ОСНОВНОМ разъемами с пониженным напряжением (поэтому и накупил шнуров). Ну, мож., еще феном (включал уже летом, на минимальную силу потока ХОЛОДНОГО воздуха, постепенно повышая температуру И силу потока воздуха уже ПОСЛЕ включения) и холодильником (ориентируясь на температуру снаружи).Товарищ-технарь заказывал себе из китая железофосфатные АКБ с мощным инвертором, собрав автономную сеть на 48 вольт с переключением на щитке квартиры между этой ЕГО ВНУТРЕННЕЙ сетью и 220, запитаной ИЗВНЕ.ВОПРОС ЕЩЕ, а БУДЕТ ЛИ электричество ХОТЯ БЫ 4 часа в сутки?! Если его НЕ будет сутками эти зарядные станции с АКБ и инверторами - бесполезны для города: солнечные панели и ветрогенератор в квартире НЕ поставить, да и для квартиры (ОСОБЕННО с осени по весну) - с/панели малоэффективны. А генератор (даже под домом) - НЕ поставишь (скандала с соседями от дырчащего генератора - НЕ избежать). Миша-клиент Повідомлень: 659 З нами з: 02.11.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 11:43 Зарядна станція для дому. https://forum.finance.ua/topic252113.html

Тут ще обговорювали Тут ще обговорювали Faceless

Модератор Повідомлень: 35585 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8078 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_