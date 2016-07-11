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Стан освіти в Україні і не тільки
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Чет 16 січ, 2025 20:59
В навчальних закладах України волонтерство стане обов'язковою частиною освіти. Що це змінить для школярів та студентів і чому така ініціатива спровокувала обурення серед батьків та вчителів - дивіться у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 Волонтерство інтегрують в освітній процес: що це означає
02:21 🔵 Освітяни обурені законопроєктом через бюрократію / Автор закону каже, що підстав для хвилювань немає
05:25 🔵 Волонтерство в освіту: думки батьків розділилися / Погляд засновниці спільноти Батьки SOS / Благодійність чи побори
08:45 🔵 Автор закону каже "ні" поборам, бо ніхто не може вимагати від батьків здавати кошти у школі
09:40 🔵 Коли наших дітей будуть вчити? Батьки волонтерство не підтримують
11:37 🔵 Навіщо ж волонтерство запровадили через окремий закон?
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Додано: Вів 18 бер, 2025 15:07
Денис Шмигаль
Понад 1,6 млн дітей у 1-4 класах вже харчуються безкоштовно. Для цього виділене фінансування в розмірі понад 2,8 млрд грн.
Програма працювала в межах «Зимової підтримки» й тепер будемо розвивати її надалі. Амбітна мета — поширити цю практику на всіх учнів. Зокрема, з вересня — на школярів у прифронтових областях.
1,2 млрд грн спрямовуємо на модернізацію харчоблоків. Оновлюємо інфраструктуру за трьома інноваційними моделями: базова кухня, опорна кухня та фабрика-кухня.
💵 У межах «Зимової підтримки» ми також запустили вчительські доплати, які залишаються на весь рік.
Близько 500 тисяч освітян отримують щомісячно 1000 грн. З вересня обсяг доплат подвоїться.
Загалом фонд оплати педагогів на цей рік складає 115 млрд грн. Також передбачили кошти на професійне зростання вчителів та підвищення їхньої кваліфікації.
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Ірина_
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