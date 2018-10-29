|
Найбільш привабливі депозити
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 20 січ, 2025 12:36
Друзі
Де зараз найкраші відсотки по валюті?
Investor_K
Повідомлень: 10819
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
Додано: Пон 20 січ, 2025 12:49
Investor_K написав:Друзі
Де зараз найкраші відсотки по валюті?
Наприклад, Альянс, 3%, причому 1% виплачують на наступний день
Hennady
Повідомлень: 546
З нами з: 02.11.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 35 раз.
Додано: Пон 20 січ, 2025 13:08
Hennady написав:
Наприклад, Альянс, 3%, причому 1% виплачують на наступний день
Можна посилання? Бо не можу знайти
Investor_K
Повідомлень: 10819
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
Додано: Пон 20 січ, 2025 13:13
greenozon
Повідомлень: 16776
З нами з: 01.06.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1762 раз.
Додано: Пон 20 січ, 2025 23:29
Це дуже гарно, але якими купюрами вам повернуть? Мотлохом 96-го року? В такому разі 4,5% річних підуть на обмін на нормальні купюри.
deneg net
Повідомлень: 3188
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 620 раз.
Додано: Пон 20 січ, 2025 23:39
мотлохом можуть вернути в б-я банку БСУ
greenozon
Повідомлень: 16776
З нами з: 01.06.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1762 раз.
Додано: Сер 01 жов, 2025 12:07
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 5160
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1158 раз.
Подякували: 2060 раз.
Додано: Сер 08 жов, 2025 11:30
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Найбільш привабливі депозити жовтня 2025 року
Модератор
Модератор Форуму
Повідомлень: 6297
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 438 раз.
