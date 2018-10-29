RSS
Найбільш привабливі депозити
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:36

Друзі
Де зараз найкраші відсотки по валюті?
Investor_K
Аватар користувача
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:49

  Investor_K написав:Друзі
Де зараз найкраші відсотки по валюті?

Наприклад, Альянс, 3%, причому 1% виплачують на наступний день
Hennady
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:08

Re: Найбільш привабливі депозити

  Hennady написав:Наприклад, Альянс, 3%, причому 1% виплачують на наступний день
Можна посилання? Бо не можу знайти
Investor_K
Аватар користувача
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:13

а чи не краще ПБ-ОВДП 4.5% без податків?
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000233407
greenozon
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 23:29

  greenozon написав:а чи не краще ПБ-ОВДП 4.5% без податків?
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000233407

Це дуже гарно, але якими купюрами вам повернуть? Мотлохом 96-го року? В такому разі 4,5% річних підуть на обмін на нормальні купюри.
deneg net
Аватар користувача
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 23:39

мотлохом можуть вернути в б-я банку БСУ
greenozon
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 12:07

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як правильно обрати депозит: огляд найвигідніших пропозицій 2025 року
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:30

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Найбільш привабливі депозити жовтня 2025 року
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Powered by phpBB.