Додано: Сер 08 жов, 2025 14:36

Наведу думки одного ізраїльського військового і аналітика. Даний текст перегукується з останніми працями Генерала Залужного. Тільки в Залужного акцент зміщений в більш дорогу і технологічну сторону (мабуть з надією на фінанси і можливості європейських країн і економік, включаючи Британію) а ізраїльтянин більше зосереджений на реаліях, коли результат треба досягати обмеженим і вже наявним ресурсом.



Масса, дешевизна и масштабирование.



Российско-украинская война перевела мир в режим активного военного строительства и задала тон для будущих конфликтов. Закончилась эпоха "войны с терроризмом" — государства и военные блоки вновь задаются вопросом: как и чем воевать с равным по техническому уровню противником? Я выделяю три ключевых параметра — масса, дешевизна и масштабирование. Эти параметры применимы как к людским ресурсам, так и к "средствам убиения" и всей инфраструктуре, что вокруг них выстраивается.



Масса.



Европоцентризм простим — этот континент вёл историю военной мысли, поэтому выкладка здесь релевантна. С момента падения Рима формирование армий проходило через несколько стадий:



Рыцарские клинки, вассалы, ополчения и ранние наёмники.



Эпоха кондотьеров — профессиональные наёмные отряды.



Линейная пехота — суверен формирует армию из собственных поданных.



Массовые армии — "конвейер" линейных полков в гигантские механизированные силы.



"Война с терроризмом" — небольшие профессиональные контрактные формирования.



И вновь тренд идёт в сторону массовости. Будущие задачи потребуют оперирования не только корпусами и армиями, но, возможно, группами армий. При этом критически важно сохранять "качественные" человеческие ресурсы — война будущего по-прежнему остаётся технологической. Массовость — это не просто количество людей или техники, а способность быстро восполнять потери и держать производственную и логистическую линию на пике.



Дешевизна.



Эпоха "мало и дорого" прошла. Даже крупнейшие державы вынуждены искать дешёвые альтернативы дорогим решениям. Это касается всего — от FPV-дронов до крылатых ракет. Если раньше военным технологическим драйвером служила гражданская техника, теперь тренд обратный: гражданские решения быстро "мигрируют" в милитарку для удешевления и масштабирования. Хрестоматийный пример — массовое использование коммерческих "мавиков" и "матрисов": от рекогносцировки до повышения огневой эффективности. И да — цена одного танка "Леопард-2" свежей модификации в десятки миллионов евро вызывает законное беспокойство по части устойчивости массового производства и логистики.



Масштабирование.



Когда времени и денег нет на долгие эксперименты, первостепенным становится фактор масштабирования. Берётся эффективное решение и запускается в поток: стандартизация, упрощение конструкции, оптимизация производства и ремонта, унификация боекомплектов и запчастей. Чем проще и дешевле единица — тем быстрее она идёт в серию и тем меньше критическое влияние потерь. Масштабирование — это не только заводы и конвейеры; это обучение персонала, логистика, подготовка инфраструктуры и построение цепочек снабжения, которые выдержат постоянный стресс боевых потерь. Вместе эти три фактора создают синергетический эффект: масса требует дешёвых решений, дешёвизна делает возможным масштабирование, а масштабирование превращает отдельный технологический успех в устойчивый боевой ресурс. Стратегии, основанные на эксклюзивных, дорогих и сложных системах, уязвимы в условиях затяжных конфликтов с высокими потерями и ограниченным доступом к цепочкам поставок. Побеждает тот, кто умеет быстро переводить инновацию в поток, снижать издержки и одновременно поддерживать достаточный уровень качества и обученности личного состава.



В итоге, масса + дешевизна + масштабирование — новый минимально необходимый набор атрибутов современного вооружения и военной логистики. Планирование и закупки должны фокусироваться не на "идеальной" единице техники, а на способности производить, снабжать и быстро внедрять проверенные решения в серию. Кто сумеет это делать — получит преимущество в длительном конфликте. (THE TACTICAL JEW)



Дана тенденція швидко виводить на сцену нових гравців на ринку озброєнь. Це значно піднімає вагу і цінність в сучасних ВВП продукції РЕАЛЬНОЇ економіки, зменшуючи роль і вартість «продавців мрій», навіть коли мова йде про ШІ. Необхідно вже, багато, дешевого, простого, але дієвого. В цьому сенсі значно легше переорієнтуватися і стати в тренді цивільним компаніям, аніж переорієнтовуватися всяким монстрам. Саме така гонка озброєнь відсуне на довгі роки нову економічну кризу, переорієнтує і перерозподілить кошти (включаючи макулатуру емітовану під ковід світовими центробанками). Тому найбільшими загрозами для світової економіки залишаються політичні кризи, які в тій чи іншій мірі зараз накрили всі провідні країни світу.