Моя не витримала такого меду і... 1,5міс тому, як звільнилась!
Додано: Пон 06 жов, 2025 22:03
Так і не дочекалась 4 000долярчиків)))
Додано: Пон 06 жов, 2025 23:01
Додано: Пон 06 жов, 2025 23:22
Доллар нынче уже не тот. Для учителя ещё два года назад минималка была 4к евро. 12.5к медианная, как я понял, тоже в евро. Ведь
Додано: Вів 07 жов, 2025 10:52
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇
Що нині вигідніше: переводити заощадження у валюту, продавати чи купувати
Додано: Вів 07 жов, 2025 11:18
наче очевидні речі, але треба час від часу їх повторювати
для доступу до статті потрібно ввести email
у висновку більше жарту, але на жаль поки жарт сумний... так й живемо, й рухаємося далі
Додано: Вів 07 жов, 2025 12:02
В Китаї люди статки заробляють організовуючи реальні виробництва, в США складаючи "правильні" портфелі акцій.
Не на тих Україна поставила, не на тих.
Додано: Вів 07 жов, 2025 12:06
Я бы не стал так выделять фразу, а рассматривал бы процитированный текст целиком.
Дело в том, что необходимость беспокоиться о деньгах исчезает тогда, когда доходы покрывают абсолютно все потребности. Т.о. выделенная часть фразы является непосредственным следствием предыдущей. Это не требует дополнительных усилий.
Т.о. все это можно коротко выразить так: "Большинство миллионеров не ставят перед собой задачу во что бы то ни стало потратить все деньги" 😎
Додано: Сер 08 жов, 2025 14:36
Наведу думки одного ізраїльського військового і аналітика. Даний текст перегукується з останніми працями Генерала Залужного. Тільки в Залужного акцент зміщений в більш дорогу і технологічну сторону (мабуть з надією на фінанси і можливості європейських країн і економік, включаючи Британію) а ізраїльтянин більше зосереджений на реаліях, коли результат треба досягати обмеженим і вже наявним ресурсом.
Масса, дешевизна и масштабирование.
Российско-украинская война перевела мир в режим активного военного строительства и задала тон для будущих конфликтов. Закончилась эпоха "войны с терроризмом" — государства и военные блоки вновь задаются вопросом: как и чем воевать с равным по техническому уровню противником? Я выделяю три ключевых параметра — масса, дешевизна и масштабирование. Эти параметры применимы как к людским ресурсам, так и к "средствам убиения" и всей инфраструктуре, что вокруг них выстраивается.
Масса.
Европоцентризм простим — этот континент вёл историю военной мысли, поэтому выкладка здесь релевантна. С момента падения Рима формирование армий проходило через несколько стадий:
Рыцарские клинки, вассалы, ополчения и ранние наёмники.
Эпоха кондотьеров — профессиональные наёмные отряды.
Линейная пехота — суверен формирует армию из собственных поданных.
Массовые армии — "конвейер" линейных полков в гигантские механизированные силы.
"Война с терроризмом" — небольшие профессиональные контрактные формирования.
И вновь тренд идёт в сторону массовости. Будущие задачи потребуют оперирования не только корпусами и армиями, но, возможно, группами армий. При этом критически важно сохранять "качественные" человеческие ресурсы — война будущего по-прежнему остаётся технологической. Массовость — это не просто количество людей или техники, а способность быстро восполнять потери и держать производственную и логистическую линию на пике.
Дешевизна.
Эпоха "мало и дорого" прошла. Даже крупнейшие державы вынуждены искать дешёвые альтернативы дорогим решениям. Это касается всего — от FPV-дронов до крылатых ракет. Если раньше военным технологическим драйвером служила гражданская техника, теперь тренд обратный: гражданские решения быстро "мигрируют" в милитарку для удешевления и масштабирования. Хрестоматийный пример — массовое использование коммерческих "мавиков" и "матрисов": от рекогносцировки до повышения огневой эффективности. И да — цена одного танка "Леопард-2" свежей модификации в десятки миллионов евро вызывает законное беспокойство по части устойчивости массового производства и логистики.
Масштабирование.
Когда времени и денег нет на долгие эксперименты, первостепенным становится фактор масштабирования. Берётся эффективное решение и запускается в поток: стандартизация, упрощение конструкции, оптимизация производства и ремонта, унификация боекомплектов и запчастей. Чем проще и дешевле единица — тем быстрее она идёт в серию и тем меньше критическое влияние потерь. Масштабирование — это не только заводы и конвейеры; это обучение персонала, логистика, подготовка инфраструктуры и построение цепочек снабжения, которые выдержат постоянный стресс боевых потерь. Вместе эти три фактора создают синергетический эффект: масса требует дешёвых решений, дешёвизна делает возможным масштабирование, а масштабирование превращает отдельный технологический успех в устойчивый боевой ресурс. Стратегии, основанные на эксклюзивных, дорогих и сложных системах, уязвимы в условиях затяжных конфликтов с высокими потерями и ограниченным доступом к цепочкам поставок. Побеждает тот, кто умеет быстро переводить инновацию в поток, снижать издержки и одновременно поддерживать достаточный уровень качества и обученности личного состава.
В итоге, масса + дешевизна + масштабирование — новый минимально необходимый набор атрибутов современного вооружения и военной логистики. Планирование и закупки должны фокусироваться не на "идеальной" единице техники, а на способности производить, снабжать и быстро внедрять проверенные решения в серию. Кто сумеет это делать — получит преимущество в длительном конфликте. (THE TACTICAL JEW)
Дана тенденція швидко виводить на сцену нових гравців на ринку озброєнь. Це значно піднімає вагу і цінність в сучасних ВВП продукції РЕАЛЬНОЇ економіки, зменшуючи роль і вартість «продавців мрій», навіть коли мова йде про ШІ. Необхідно вже, багато, дешевого, простого, але дієвого. В цьому сенсі значно легше переорієнтуватися і стати в тренді цивільним компаніям, аніж переорієнтовуватися всяким монстрам. Саме така гонка озброєнь відсуне на довгі роки нову економічну кризу, переорієнтує і перерозподілить кошти (включаючи макулатуру емітовану під ковід світовими центробанками). Тому найбільшими загрозами для світової економіки залишаються політичні кризи, які в тій чи іншій мірі зараз накрили всі провідні країни світу.
Додано: Сер 08 жов, 2025 14:41
Майстри теханалізу кажуть що пару євро/дол можна очікувати на 1,146. Як на мене, то зараз головними чинниками, які впливають на євро є політичні кризи у Франції, Чехії, складна політична ситуація в Німеччині, частково результат місцевих виборів у Грузії. Франція взагалі може залишитися без бюджету на 2026. Крім того, Британію ковбасить від про та анти палестинських, антимігрантських мітингів. Не слід забувати й про стару-нову передвиборчу гру в США, в результаті чого доларом немає кому зайнятися. Тому євро може опинитися не лише на рівні 1,146 а й значно нижче. Ірано-ізраїльська війна відновиться найближчим часом.
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:09
Але чомусь ці портфелі акцій в США складаються в основному з американських компаній. Причому успішних, якщо вони ростуть.
А у Китаї вже давно почалася криза перевиробництва. Так, будують та виробляють вони багато. Проте чи потрібно настільки багато? Наприклад, хтось в Україні побудує швидкий платний хайвей Дніпро-Львів. У нього буде якась дохідність x(Євро) та окупність y(роки). Але якщо ще одна компанія побудує подібний з трохи іншим маршрутом, то дохідність обох буде вже ближче до x/2, а окупність буде наближатися до 2y. Це в дуже грубому порівнянні. Але дозволяє зрозуміти, що в Китаї вже не буде такої віддачі інвестицій як була останні 30 років.
Бо вже все перебудовано та перевироблено.
П.с. Зараз там навіть по офіційним даним є навіс з нероспроданих квартир близько 400 млн квадратних метрів. А деякі неофіційні інсайдери вказують цифри 700 млн - 1 млрд. Автомобілі так само штампують пачками, а потім вони роками стоять на майданчиках, бо перенасичення ринку
