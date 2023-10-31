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В одному з міст України
злетіли ціни на квартири

В одному з міст України злетіли ціни на квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 15:27

В одному з міст України злетіли ціни на квартири

Пропонуємо до обговорення:
В Ужгороді вартість однокімнатної квартири в середньому сягає близько 60 тисяч доларів.

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В одному з міст України злетіли ціни на квартири
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 15:27

То в Ужгороді коли буде дешевше?
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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