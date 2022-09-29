Наступного року «Нова пошта» планує відкрити в Україні ще 3 000 відділень та 5 000 поштоматів, розповідає Forbes.
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«Нова пошта» обіцяє робити доставку менше ніж за добу
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Додано: Сер 15 лис, 2023 20:04
«Нова пошта» обіцяє робити доставку менше ніж за добу
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Дивися повний текст
«Нова пошта» обіцяє робити доставку менше ніж за добу
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