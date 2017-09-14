в польщі навіть якось денаціфікація в розрізі оун-упа не засмучує
Додано: Нед 23 лис, 2025 07:51
Додано: Нед 23 лис, 2025 08:25
придумав найманий варяг, хай і з рос.громадянством
в 2009-2010 його взяв на президентські вибори яценюк
такий же найманий варяг з росії придумав "небесну сотню" у 2014
але що не так з сортами ?
За кучми був баланс та консенсунс, революціонери помаранчеві та гіднсті, ж вели до розбалансування, комфорт ЗУ ставав приорететнішим за комфорт мешканців східних областей у часті пантеону героїв, економічних інтересів, ризиків безпеки. подвійне громадянство з польщею та сша можно мати , а з рф - ні.
політтехнологи лише підсвітили\гіперболізували наявність цих ризиків у агітації
приклад - "акції ні капітуляції" 2019. Вирішальною стала думка міськрад правобережної України, хоча у зоні ризику у випадку зриву мінських домовленостей була саме лівобережна Україна.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 23 лис, 2025 08:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 лис, 2025 08:45
Зате кричати з польщі на якій мові говорити в харкові це ми запросто.) Чи в яку церкву ходити на буковині воно з канади видніше.
З моєї місцевості купа майданівців по європах патріотять. Чамом в фб в територіальних форумах з ними пересікаюсь.
Додано: Нед 23 лис, 2025 08:50
Зате зараз вони чудово все відчувають, по повній програмі - коли бачать, на що перетворили їх Крим з його унікальною природою, коли чоловіків женуть у м'ясні штурми, а дітей змалку змушують асоціювати себе з воїнами завдяки повсюдній пропаганді.
Додано: Нед 23 лис, 2025 09:24
Точно "женуть"?
Не сами ли ватные вояки рвутся в бой на Киев?
Мои знакомые татары(с вуза, при звании) пока(4 года уже) не штурмуют Херсон с левого берега.
Додано: Нед 23 лис, 2025 09:39
Додано: Нед 23 лис, 2025 09:43
впізнаю стару знайому флер, а то вчора ніби хтось інший з обліківки іпсошив
Додано: Нед 23 лис, 2025 09:46
у що перетворили? ))
Я тільки бвчу що добудували готелі-довгобуди що ржавіли з 1991
по перетворенню країни в казарму кріпаків це у ботоферми подоляка якісь протухлі прийомчики дзеркалізації
Додано: Нед 23 лис, 2025 10:13
цитаты обрезать научись, Дурню...
Ну т.е. "проклятые москали" - или кто у тебя во всех бедах виноват - тут не при чем? Местные свидомиты, оказывается, мову ровно так же искореняли? 😳
Додано: Нед 23 лис, 2025 10:17
То був посил партнерам, які не бажають, щоб війна в Україні закінчилась, тому що тоді рф може напасти на них, але при цьому вони не надають необхідну зброю (напр., Тауруси та літаки), щоб ЗСУ могли ефективніше працювати. Ця хитродупість вибішує.
