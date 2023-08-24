21 місто сумарно спрямувало 3,8 млрд грн на потреби Сил оборони, тоді як на благоустрій витратили 12,8 млрд грн.
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Українські міста витрачають на благоустрій втричі більше, ніж на оборону — Forbes
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Додано: Вів 21 лис, 2023 12:18
Українські міста витрачають на благоустрій втричі...
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Дивися повний текст
Українські міста витрачають на благоустрій втричі більше, ніж на оборону — Forbes
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