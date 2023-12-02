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Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:22
Багато людей виїхало, і чим довше "там" тим менша вирогідність повернутися
Багато людей так і не змогли виїхати але рано чи піздно кордони відкриють
тобто у кожного своя історія, хто там, хто тут
але, після війни, ви бачите своє майбутнє, майбутнє своїх дітей в цій країні?
хотів би почути ваші думки
Востаннє редагувалось Олежан
в Суб 02 гру, 2023 21:34, всього редагувалось 3 разів.
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Олежан
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:26
Олежан написав:Багато людей виїхало, і чим довше "там" тим менша вирогідність повернутися
Багато людей так і не змогли виїхати але рано чи піздно кордови відкриють
тобто у кожного своя історія, хто там, хто тут
але, після війни, ви бачете своє майбутнє, майбутнє своїх дітей в цій країні?
хотів би почути ваші думки
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:28
логичнее опрос запилить. Олежан придумайте вопросы, модерация запилит.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:30
ну опитування потім якщо буде інтерес до цієї теми
хотілось би почути обгрунтовані думки по цій темі
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Олежан
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:32
бачИте ! О, дурень ...
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:34
Олежан написав:
ну опитування потім якщо буде інтерес до цієї теми
хотілось би почути обгрунтовані думки по цій темі
будущего не вижу уже давно. Остаюсь потому что лёгких путей не ищу, и за вкусную еду не продаюсь. За 6 лет было 3 предметных предложения выехать.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:35
vitaliiangel написав: Олежан написав:
ну опитування потім якщо буде інтерес до цієї теми
хотілось би почути обгрунтовані думки по цій темі
будущего не вижу уже давно. Остаюсь потому что лёгких путей не ищу, и за вкусную еду не продаюсь. За 6 лет было 3 предметных предложения выехать.
где логика?
будущего не вижу...поэтому остаюсь
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Олежан
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:39
Олежан написав:
Багато людей виїхало, і чим довше "там" тим менша вирогідність повернутися
Багато людей так і не змогли виїхати але рано чи піздно кордони відкриють
тобто у кожного своя історія, хто там, хто тут
але, після війни, ви бачете своє майбутнє, майбутнє своїх дітей в цій країні?
хотів би почути ваші думки
Ответа на этот вопрос не будет без ответа на вопрос "а каким вы видите окончание войны", а на этот вопрос варинаты ответов очень сильно ограничены цензурой.
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katso
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:42
vitaliiangel написав:
За 6 лет было 3 предметных предложения выехать.
и не жалеете?
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Олежан
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:43
Олежан написав:
будущего не вижу...поэтому остаюсь
не поэтому.
Олежан написав:
и не жалеете?
на текущий момент нет, но жизнь так портится, что могу и пожалеть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 02 гру, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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