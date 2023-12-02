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Чи бачите ви своє
майбутнє в Україні?

Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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  #123>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:22

Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Багато людей виїхало, і чим довше "там" тим менша вирогідність повернутися
Багато людей так і не змогли виїхати але рано чи піздно кордони відкриють
тобто у кожного своя історія, хто там, хто тут

але, після війни, ви бачите своє майбутнє, майбутнє своїх дітей в цій країні?

хотів би почути ваші думки
Востаннє редагувалось Олежан в Суб 02 гру, 2023 21:34, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:26

Re: Чи бачете ви своє майбутнє в Україні?

Олежан написав:Багато людей виїхало, і чим довше "там" тим менша вирогідність повернутися
Багато людей так і не змогли виїхати але рано чи піздно кордови відкриють
тобто у кожного своя історія, хто там, хто тут

але, після війни, ви бачете своє майбутнє, майбутнє своїх дітей в цій країні?

хотів би почути ваші думки
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:28

логичнее опрос запилить. Олежан придумайте вопросы, модерация запилит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:30

Re: Чи бачете ви своє майбутнє в Україні?

ну опитування потім якщо буде інтерес до цієї теми
хотілось би почути обгрунтовані думки по цій темі
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:32

Re: Чи бачете ви своє майбутнє в Україні?

бачИте ! О, дурень ...
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:34

  Олежан написав:ну опитування потім якщо буде інтерес до цієї теми
хотілось би почути обгрунтовані думки по цій темі

будущего не вижу уже давно. Остаюсь потому что лёгких путей не ищу, и за вкусную еду не продаюсь. За 6 лет было 3 предметных предложения выехать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:35

  vitaliiangel написав:
  Олежан написав:ну опитування потім якщо буде інтерес до цієї теми
хотілось би почути обгрунтовані думки по цій темі

будущего не вижу уже давно. Остаюсь потому что лёгких путей не ищу, и за вкусную еду не продаюсь. За 6 лет было 3 предметных предложения выехать.

где логика?
будущего не вижу...поэтому остаюсь
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:39

  Олежан написав:Багато людей виїхало, і чим довше "там" тим менша вирогідність повернутися
Багато людей так і не змогли виїхати але рано чи піздно кордони відкриють
тобто у кожного своя історія, хто там, хто тут

але, після війни, ви бачете своє майбутнє, майбутнє своїх дітей в цій країні?

хотів би почути ваші думки


Ответа на этот вопрос не будет без ответа на вопрос "а каким вы видите окончание войны", а на этот вопрос варинаты ответов очень сильно ограничены цензурой.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:42

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

  vitaliiangel написав:За 6 лет было 3 предметных предложения выехать.

и не жалеете?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:43

  Олежан написав:будущего не вижу...поэтому остаюсь
не поэтому.
  Олежан написав:и не жалеете?
на текущий момент нет, но жизнь так портится, что могу и пожалеть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 гру, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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