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Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:44
vitaliiangel написав: Олежан написав:
будущего не вижу...поэтому остаюсь
не поэтому.
что держит?
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:48
Олежан написав:
что держит?
это слишком долго объяснять. Не хочу бежать от трудностей. Хочу быть в своей стране, со своим народом...
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:49
vitaliiangel написав:
Не хочу бежать от трудностей.
странно...
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:51
Олежан написав: vitaliiangel написав:
Не хочу бежать от трудностей.
странно...
когда их преодолеваешь, чувствуешь что ты вырос. А когда от них бежишь, чувствуешь свою ущербность.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:57
Олежан написав: vitaliiangel написав:
Не хочу бежать от трудностей.
странно...
Что может быть странного ? Это моя земля, мой город. Если каждого трудного ребенка спихивать в детский дом, престарелого родителя спихивать в дом престарелых, родную землю бросать когда беда.
Я не очень уважаю половозрелых беглецов мужского пола. Да, женщины с детьми могут выехать, можно понять. Хотя моя жена-инвалид и ребенок сразу сказали, идите все в задницу, это наш дом, мы никуда не побежим, а я пошел добровольно в ЗСУ.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:11
Олежан написав:
Багато людей виїхало, і чим довше "там" тим менша вирогідність повернутися
Багато людей так і не змогли виїхати але рано чи піздно кордони відкриють
тобто у кожного своя історія, хто там, хто тут
але, після війни, ви бачите своє майбутнє, майбутнє своїх дітей в цій країні?
хотів би почути ваші думки
Ріспект, навіщо Вам це7
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:14
навіщо що?
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Олежан
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:16
Олежан написав:
навіщо що?
Це опитування? Може самі чесно розкажете свою історію?
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:25
BIGor написав: Олежан написав:
навіщо що?
Це опитування? Може самі чесно розкажете свою історію?
нет у меня никакой истории.
но 90% друзей у меня уехало
и с каждым днем я их понимаю все больше и больше
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:29
Олежан написав: BIGor написав: Олежан написав:
навіщо що?
Це опитування? Може самі чесно розкажете свою історію?
нет у меня никакой истории.
но 90% друзей у меня уехало
и с каждым днем я их понимаю все больше и больше
Извините за резкость, но я тоже с каждым днём всё больше понимаю, кто гнида, а кто мужчина.
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