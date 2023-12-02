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Чи бачите ви своє
майбутнє в Україні?

Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:44

  vitaliiangel написав:
  Олежан написав:будущего не вижу...поэтому остаюсь
не поэтому.

что держит?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:48

  Олежан написав:что держит?
это слишком долго объяснять. Не хочу бежать от трудностей. Хочу быть в своей стране, со своим народом...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:49

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

  vitaliiangel написав:Не хочу бежать от трудностей.

странно...
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:51

  Олежан написав:
  vitaliiangel написав:Не хочу бежать от трудностей.

странно...

когда их преодолеваешь, чувствуешь что ты вырос. А когда от них бежишь, чувствуешь свою ущербность.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:57

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Олежан написав:
  vitaliiangel написав:Не хочу бежать от трудностей.

странно...


Что может быть странного ? Это моя земля, мой город. Если каждого трудного ребенка спихивать в детский дом, престарелого родителя спихивать в дом престарелых, родную землю бросать когда беда.
Я не очень уважаю половозрелых беглецов мужского пола. Да, женщины с детьми могут выехать, можно понять. Хотя моя жена-инвалид и ребенок сразу сказали, идите все в задницу, это наш дом, мы никуда не побежим, а я пошел добровольно в ЗСУ.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:11

  Олежан написав:Багато людей виїхало, і чим довше "там" тим менша вирогідність повернутися
Багато людей так і не змогли виїхати але рано чи піздно кордони відкриють
тобто у кожного своя історія, хто там, хто тут

але, після війни, ви бачите своє майбутнє, майбутнє своїх дітей в цій країні?

хотів би почути ваші думки

Ріспект, навіщо Вам це7
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:14

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

навіщо що?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:16

  Олежан написав:навіщо що?

Це опитування? Може самі чесно розкажете свою історію?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:25

  BIGor написав:
  Олежан написав:навіщо що?

Це опитування? Може самі чесно розкажете свою історію?

нет у меня никакой истории.
но 90% друзей у меня уехало
и с каждым днем я их понимаю все больше и больше
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:29

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Олежан написав:
  BIGor написав:
  Олежан написав:навіщо що?

Це опитування? Може самі чесно розкажете свою історію?

нет у меня никакой истории.
но 90% друзей у меня уехало
и с каждым днем я их понимаю все больше и больше
Извините за резкость, но я тоже с каждым днём всё больше понимаю, кто гнида, а кто мужчина.
freeze
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