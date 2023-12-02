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Чи бачите ви своє
майбутнє в Україні?

Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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  #<123
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:31

  freeze написав:Извините за резкость, но я тоже с каждым днём всё больше понимаю, кто гнида, а кто мужчина.

как определили кто есть кто?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:34

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Олежан написав:
  freeze написав:Извините за резкость, но я тоже с каждым днём всё больше понимаю, кто гнида, а кто мужчина.

как определили кто есть кто?
Элементарно, если есть вероятность погибнуть в 50 процентов, я поползу вытаскивать истекающего кровью побратима, а гнида, убежавшая в Ирландию будет на аватарке в Тиктоке выставлять украинский флаг.
Между нами большая разница.
Друзья познаются в беде
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:42

  freeze написав:
Олежан написав:
  freeze написав:Извините за резкость, но я тоже с каждым днём всё больше понимаю, кто гнида, а кто мужчина.

как определили кто есть кто?
Элементарно, если есть вероятность погибнуть в 50 процентов, я поползу вытаскивать истекающего кровью побратима, а гнида, убежавшая в Ирландию будет на аватарке в Тиктоке выставлять украинский флаг.
Между нами большая разница.

и что теперь вы когда на гражданку вернетесь каждому прохожему будете потыкать?

я видел недавно интересную картину

представьте, едет машина с детьми. За ними джип в камуфляжной раскраске и номерами лт, водила в форме, с автоматом
Так вот, машина с детьми приезжает во двор, наверное впервые и упирается в шлагбаум где доступа у них нет. Ошибся.
На что с джипа в камуфляжной раскраске выскакивает водила, кроет матом их всех. отборным матом. а прикладом разбивает боковое зеркало.


мужчина или гнида?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:46

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Олежан написав:и что теперь вы когда на гражданку вернетесь каждому прохожему будете потыкать?

я видел недавно интересную картину

представьте, едет машина с детьми. За ними джип в камуфляжной раскраске и номерами лт, водила в форме, с автоматом
Так вот, машина с детьми приезжает во двор, наверное впервые и упирается в шлагбаум где доступа у них нет. Ошибся.
На что с джипа в камуфляжной раскраске выскакивает водила, кроет матом их всех. отборным матом. а прикладом разбивает боковое зеркало.


мужчина или гнида?


Позвольте, оба персонажа находятся в Украине, а не в Ирландии.
Я не утверждаю, что все военные ангелы. Но поскольку все персонажи описанные у вас не сбежали при опасности, и все заслуживают уважения, каждый случай требует отдельного рассмотрения.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:52

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

т.е. тот кто напал с оружием на своего же гражданина и его детей - молодец требует уважения
а тот кто решил уехать и не стать бесполезным мясом - гнида

вот оно будущее. вы еще раз его подтвердили
Олежан
 
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