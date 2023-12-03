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Чи бачите ви своє
майбутнє в Україні?

Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:31

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

..
Востаннє редагувалось freeze в Нед 03 гру, 2023 06:36, всього редагувалось 1 раз.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:36

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Для меня эта тема больше упирается в будущее моих детей...Сыну будет 16 через пару месяцев, уверен, любой родитель (адекватный) не захочет своё чадо готовить к тому, что в перспективе его ждет в воюющей стране, да еще когда из каждого утюга вещают, что война надолго и служить будут все. Я (мы-родители) мразоты\зрадники\враги народа? Нужное подчеркнуть.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:54

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Rack написав:Для меня эта тема больше упирается в будущее моих детей...Сыну будет 16 через пару месяцев, уверен, любой родитель (адекватный) не захочет своё чадо готовить к тому, что в перспективе его ждет в воюющей стране, да еще когда из каждого утюга вещают, что война надолго и служить будут все. Я (мы-родители) мразоты\зрадники\враги народа? Нужное подчеркнуть.


Тогда украинское общество должно выйти из двуличия, с одной стороны все за войну до выхода на границы 1991 года, с другой стороны вы и гибнете за эти границы и я тут пообсуждаю ситуацию, как этот Олежка. Я прямо говорю, некий Олежка скрывающийся от выполнения воинского долга не стоит и мизинца моего побратима, который храпит сейчас на полу рядом со мной на матрасе.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 06:58

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Я извиняюсь за некоторые резкие высказывания Сейчас шесть утра.Вчера был тяжёлый день, потеряли двух хороших хлопцев. В семь утра начинается новая карусель. Точнее новый трэш. Мы много требуем с других, потому что мы живём как будто в параллельной вселенной. Здесь одни ценности, в другой вселенной другие ценности.
Я сам понимаю, что у меня посттравматический синдром, днём пьешь энергетики, потому что надо быть энергичным, вечером пьешь гидазепам, потому что надо попытаться заснуть.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 08:36

  Rack написав:Для меня эта тема больше упирается в будущее моих детей...Сыну будет 16 через пару месяцев, уверен, любой родитель (адекватный) не захочет своё чадо готовить к тому, что в перспективе его ждет в воюющей стране, да еще когда из каждого утюга вещают, что война надолго и служить будут все. Я (мы-родители) мразоты\зрадники\враги народа? Нужное подчеркнуть.


по логике freeze вы все в одном. и иное мнение не имеет место быть, ибо снова будешь мразоты\зрадник\враг народа

Адекватные родители, а все мы здесь родители (а не школьники), задают сами себе правильные вопросы. Какое будущее ребенка?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 11:00

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Олежан написав:
  Rack написав:Для меня эта тема больше упирается в будущее моих детей...Сыну будет 16 через пару месяцев, уверен, любой родитель (адекватный) не захочет своё чадо готовить к тому, что в перспективе его ждет в воюющей стране, да еще когда из каждого утюга вещают, что война надолго и служить будут все. Я (мы-родители) мразоты\зрадники\враги народа? Нужное подчеркнуть.


по логике freeze вы все в одном. и иное мнение не имеет место быть, ибо снова будешь мразоты\зрадник\враг народа

Адекватные родители, а все мы здесь родители (а не школьники), задают сами себе правильные вопросы. Какое будущее ребенка?


Вы просто не можете осознать, что существуют в стране две параллельные реальности. Вы обсуждает адекватных родителей, а кто-то выкопавши ямку в 40-см в Крынках, которая заполнилась водой, спит при нуле градусов в мокром спальном мешке в грязи. Эти две части страны с трудом понимают друг друга.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 11:24

Скорее всего, многие хотят или ждут, чтоб всё стал как раньше.

Но нужно признать, что "как раньше" уже не будет.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 11:45

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Andrey2512 написав:Скорее всего, многие хотят или ждут, чтоб всё стал как раньше.

Но нужно признать, что "как раньше" уже не будет.
А як раніше - печери, мамонти...?
GALeon
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