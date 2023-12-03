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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:31
Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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Востаннє редагувалось freeze в Нед 03 гру, 2023 06:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 гру, 2023 23:36
Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
Для меня эта тема больше упирается в будущее моих детей...Сыну будет 16 через пару месяцев, уверен, любой родитель (адекватный) не захочет своё чадо готовить к тому, что в перспективе его ждет в воюющей стране, да еще когда из каждого утюга вещают, что война надолго и служить будут все. Я (мы-родители) мразоты\зрадники\враги народа? Нужное подчеркнуть.
Додано: Суб 02 гру, 2023 23:54
Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
Тогда украинское общество должно выйти из двуличия, с одной стороны все за войну до выхода на границы 1991 года, с другой стороны вы и гибнете за эти границы и я тут пообсуждаю ситуацию, как этот Олежка. Я прямо говорю, некий Олежка скрывающийся от выполнения воинского долга не стоит и мизинца моего побратима, который храпит сейчас на полу рядом со мной на матрасе.
Додано: Нед 03 гру, 2023 06:58
Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
Я извиняюсь за некоторые резкие высказывания Сейчас шесть утра.Вчера был тяжёлый день, потеряли двух хороших хлопцев. В семь утра начинается новая карусель. Точнее новый трэш. Мы много требуем с других, потому что мы живём как будто в параллельной вселенной. Здесь одни ценности, в другой вселенной другие ценности.
Я сам понимаю, что у меня посттравматический синдром, днём пьешь энергетики, потому что надо быть энергичным, вечером пьешь гидазепам, потому что надо попытаться заснуть.
Додано: Нед 03 гру, 2023 08:36
по логике freeze вы все в одном. и иное мнение не имеет место быть, ибо снова будешь мразоты\зрадник\враг народа
Адекватные родители, а все мы здесь родители (а не школьники), задают сами себе правильные вопросы. Какое будущее ребенка?
Додано: Нед 03 гру, 2023 11:00
Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
Вы просто не можете осознать, что существуют в стране две параллельные реальности. Вы обсуждает адекватных родителей, а кто-то выкопавши ямку в 40-см в Крынках, которая заполнилась водой, спит при нуле градусов в мокром спальном мешке в грязи. Эти две части страны с трудом понимают друг друга.
Додано: Нед 03 гру, 2023 11:24
Скорее всего, многие хотят или ждут, чтоб всё стал как раньше.
Но нужно признать, что "как раньше" уже не будет.
Додано: Нед 03 гру, 2023 11:45
Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
А як раніше - печери, мамонти...?
Додано: Нед 03 гру, 2023 12:08
согласен с вами на 100%, не понимают.Но ведь и лозунг "Воля або смерть" не все понимают буквально, да и мир уже другой...Я еще до начала войны думал о лучшем будущем для своих детей,рассматривал обучение за границей, но не было такой мотивации, которая, на беду, появилась сейчас. Я лично не собираюсь покидать свою страну, просто потому, что не вижу своего будущего там.Но если будущее перестанет просматриваться здесь?..Вопрос открытый.
Додано: Нед 03 гру, 2023 12:12
Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
В чём смысл данной темы? У вас что, есть выбор, в какой стране жить? Вы инвалиды 1 группы, что ли?
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