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Чи бачите ви своє
майбутнє в Україні?

Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 12:59

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

  GALeon написав:А як раніше - печери, мамонти...?


Если до 22 года вы жили в пещере, то да)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:18

  anduzenko написав:В чём смысл данной темы? У вас что, есть выбор, в какой стране жить? Вы инвалиды 1 группы, что ли?

Выбор всегда есть, вопрос сложности этого выбора. Даже из союза люди умудрялись бежать.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:34

  Rack написав:
  anduzenko написав:В чём смысл данной темы? У вас что, есть выбор, в какой стране жить? Вы инвалиды 1 группы, что ли?

Выбор всегда есть, вопрос сложности этого выбора. Даже из союза люди умудрялись бежать.

С таким же успехом можно обсуждать про "будущее на этой планете"
Теоретически можно сесть на ракету и полететь на Луну
anduzenko
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