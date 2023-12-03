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Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:59
GALeon написав:
А як раніше - печери, мамонти...?
Если до 22 года вы жили в пещере, то да)
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Andrey2512
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Додано: Нед 03 гру, 2023 13:18
anduzenko написав:
В чём смысл данной темы? У вас что, есть выбор, в какой стране жить? Вы инвалиды 1 группы, что ли?
Выбор всегда есть, вопрос сложности этого выбора. Даже из союза люди умудрялись бежать.
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Rack
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Додано: Нед 03 гру, 2023 13:34
Rack написав: anduzenko написав:
В чём смысл данной темы? У вас что, есть выбор, в какой стране жить? Вы инвалиды 1 группы, что ли?
Выбор всегда есть, вопрос сложности этого выбора. Даже из союза люди умудрялись бежать.
С таким же успехом можно обсуждать про "будущее на этой планете"
Теоретически можно сесть на ракету и полететь на Луну
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anduzenko
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