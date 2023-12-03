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Чи бачите ви своє
майбутнє в Україні?

Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 12:59

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

  GALeon написав:А як раніше - печери, мамонти...?


Если до 22 года вы жили в пещере, то да)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:18

  anduzenko написав:В чём смысл данной темы? У вас что, есть выбор, в какой стране жить? Вы инвалиды 1 группы, что ли?

Выбор всегда есть, вопрос сложности этого выбора. Даже из союза люди умудрялись бежать.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:34

  Rack написав:
  anduzenko написав:В чём смысл данной темы? У вас что, есть выбор, в какой стране жить? Вы инвалиды 1 группы, что ли?

Выбор всегда есть, вопрос сложности этого выбора. Даже из союза люди умудрялись бежать.

С таким же успехом можно обсуждать про "будущее на этой планете"
Теоретически можно сесть на ракету и полететь на Луну
anduzenko
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 16:31

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

  Rack написав:согласен с вами на 100%, не понимают.Но ведь и лозунг "Воля або смерть" не все понимают буквально, да и мир уже другой...Я еще до начала войны думал о лучшем будущем для своих детей,рассматривал обучение за границей, но не было такой мотивации, которая, на беду, появилась сейчас. Я лично не собираюсь покидать свою страну, просто потому, что не вижу своего будущего там.Но если будущее перестанет просматриваться здесь?..Вопрос открытый.

В Україні дитина отримає освіту у 80% таку, що відповідає реальності. На Заході - навпаки у 80% освіта буде відповідати старій реальності (малобмежений друк грошей й борги під 0% плюс імпорт енергетичної сировини в людожерських режимах). Економіка Заходу в будь-якому випадку буде перебудовуватися під щось інше.
Для дітей це світить тим, що вони закінчать школу в ЄС, провчаться 4-6 роки в "крутих" вишах, а потім - кілька років не зможуть знайти роботу за фахом, хіба що в Макдональдсі, потім - згадають за Українське громадянство та ЗНО.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 16:42

  Denik написав:.
Для дітей це світить тим, що вони закінчать школу в ЄС, провчаться 4-6 роки в "крутих" вишах, а потім - кілька років не зможуть знайти роботу за фахом, хіба що в Макдональдсі, потім - згадають за Українське громадянство та ЗНО.
я думаю европейцы после своих несчастных вузов, тоже будут ехать к нам на работу.
vitaliiangel
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