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Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:59
GALeon написав:
А як раніше - печери, мамонти...?
Если до 22 года вы жили в пещере, то да)
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Andrey2512
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Додано: Нед 03 гру, 2023 13:18
anduzenko написав:
В чём смысл данной темы? У вас что, есть выбор, в какой стране жить? Вы инвалиды 1 группы, что ли?
Выбор всегда есть, вопрос сложности этого выбора. Даже из союза люди умудрялись бежать.
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Rack
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Додано: Нед 03 гру, 2023 13:34
Rack написав: anduzenko написав:
В чём смысл данной темы? У вас что, есть выбор, в какой стране жить? Вы инвалиды 1 группы, что ли?
Выбор всегда есть, вопрос сложности этого выбора. Даже из союза люди умудрялись бежать.
С таким же успехом можно обсуждать про "будущее на этой планете"
Теоретически можно сесть на ракету и полететь на Луну
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anduzenko
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Додано: Нед 03 гру, 2023 16:31
Rack написав:
согласен с вами на 100%, не понимают.Но ведь и лозунг "Воля або смерть" не все понимают буквально, да и мир уже другой...Я еще до начала войны думал о лучшем будущем для своих детей,рассматривал обучение за границей, но не было такой мотивации, которая, на беду, появилась сейчас. Я лично не собираюсь покидать свою страну, просто потому, что не вижу своего будущего там.Но если будущее перестанет просматриваться здесь?..Вопрос открытый.
В Україні дитина отримає освіту у 80% таку, що відповідає реальності. На Заході - навпаки у 80% освіта буде відповідати старій реальності (малобмежений друк грошей й борги під 0% плюс імпорт енергетичної сировини в людожерських режимах). Економіка Заходу в будь-якому випадку буде перебудовуватися під щось інше.
Для дітей це світить тим, що вони закінчать школу в ЄС, провчаться 4-6 роки в "крутих" вишах, а потім - кілька років не зможуть знайти роботу за фахом, хіба що в Макдональдсі, потім - згадають за Українське громадянство та ЗНО.
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Denik
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Додано: Нед 03 гру, 2023 16:42
Denik написав:
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Для дітей це світить тим, що вони закінчать школу в ЄС, провчаться 4-6 роки в "крутих" вишах, а потім - кілька років не зможуть знайти роботу за фахом, хіба що в Макдональдсі, потім - згадають за Українське громадянство та ЗНО.
я думаю европейцы после своих несчастных вузов, тоже будут ехать к нам на работу.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 18:30
Denik написав: Rack написав:
согласен с вами на 100%, не понимают.Но ведь и лозунг "Воля або смерть" не все понимают буквально, да и мир уже другой...Я еще до начала войны думал о лучшем будущем для своих детей,рассматривал обучение за границей, но не было такой мотивации, которая, на беду, появилась сейчас. Я лично не собираюсь покидать свою страну, просто потому, что не вижу своего будущего там.Но если будущее перестанет просматриваться здесь?..Вопрос открытый.
В Україні дитина отримає освіту у 80% таку, що відповідає реальності. На Заході - навпаки у 80% освіта буде відповідати старій реальності (малобмежений друк грошей й борги під 0% плюс імпорт енергетичної сировини в людожерських режимах). Економіка Заходу в будь-якому випадку буде перебудовуватися під щось інше.
Для дітей це світить тим, що вони закінчать школу в ЄС, провчаться 4-6 роки в "крутих" вишах, а потім - кілька років не зможуть знайти роботу за фахом, хіба що в Макдональдсі, потім - згадають за Українське громадянство та ЗНО.
Іронія у тому, що у розвинутих странах ЄС, молодь працюючи, навіть, у ресторані, отримує набагато більше ніж в Україні, після ВНЗ працюючи за фахом. Звісно, є виключення, але в більшості це так. В мене є живий приклад, коли після університету Шевченка,молода людині з фахом психолога, у нас не пропонують нічого цікавішого, ніж соцслужба або ейчАр с зарплатнею 350-400 ойро. Там ця людина працює за 1.8К барістой в ресторані,а після сезону ще й направили на курси сомельє...На мої аргументи, що це тимчасово, треба думати за майбутнє - відповідь - я за пів року на авто заробив(там ще й кормлять і житло дають), а тут я, навіть своїх потреб не можу задовільнити.
Я здався.
Востаннє редагувалось Rack
в Нед 03 гру, 2023 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Rack
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Додано: Нед 03 гру, 2023 18:39
Rack написав:
Іронія у тому, що в странах ЄС (розвинутих) молодь, працюючи, навіть у ресторані, отримує набагато більше ніж в Україні, працюючи, після ВНЗ за фахом.Звісно, є виключення, але в більшості це так.
В ІТ та в усьому "білявійськовому" зарплати вже відповідають рівню Східної Європи.
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Denik
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Додано: Нед 03 гру, 2023 18:42
Denik написав: Rack написав:
Іронія у тому, що в странах ЄС (розвинутих) молодь, працюючи, навіть у ресторані, отримує набагато більше ніж в Україні, працюючи, після ВНЗ за фахом.Звісно, є виключення, але в більшості це так.
В ІТ та в усьому "білявійськовому" зарплати вже відповідають рівню Східної Європи.
Скільки це відсотків від загальної кількости ?
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Rack
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Додано: Нед 03 гру, 2023 18:57
Rack написав:
Скільки це відсотків від загальної кількости ?
Вже багато.
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Denik
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Додано: Нед 03 гру, 2023 19:38
Rack написав:
Іронія у тому, що у розвинутих странах ЄС, молодь працюючи, навіть, у ресторані, отримує набагато більше ніж в Україні, після ВНЗ працюючи за фахом. Звісно, є виключення, але в більшості це так. В мене є живий приклад, коли після університету Шевченка,молода людині з фахом психолога, у нас не пропонують нічого цікавішого, ніж соцслужба або ейчАр с зарплатнею 350-400 ойро. Там ця людина працює за 1.8К барістой в ресторані,а після сезону ще й направили на курси сомельє...На мої аргументи, що це тимчасово, треба думати за майбутнє - відповідь - я за пів року на авто заробив(там ще й кормлять і житло дають), а тут я, навіть своїх потреб не можу задовільнити.
Я здався.
Офіцером - психологом людина заробила би ще більше + УБД.
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Denik
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